Hülya Sedetmen'in 2'nci kişisel sergisi 'Geçmişin Geleceği' 14 Ağustos'ta açılıyor

Sanatçı Hülya Sedetmen’in üç yıl boyunca ürettiği çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği ‘Geçmişin Geleceği’ adlı resim sergisi 14 Ağustos’ta açılıyor. Sergide, farklı boyutlarda tuval üzerine akrilik çalışmalarla oluşturulan 15 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Eserler, 20 Ağustos tarihine kadar Büyükada Anadolu Kulubü’nde görülebilecek.

‘Geçmişin Geleceği’ adlı ikinci kişisel sergisini 14 Ağustos sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan sanatçı Hülya Sedetmen’in, Büyükada Anadolu Kulubü’ndeki eserleri 20 Ağustos’a kadar gezilebilecek. Sergi, sanatçının üç yıl boyunca ürettiği çağdaş sanat eserlerinden oluşuyor. Sergide tuval üzerine akrilik çalışmalarla oluşturulan 15 eser yer alıyor. Sergi adını sanatçının serigrafi baskı tekniği ile hazırladığı kendi Soyağacından alıyor. Böylece somuttan Soyuta geçmiş hayatlardan geleceğe giden yol serginin de adını belirlemiş.

İkinci kişisel sergisi ‘Geçmişin Geleceği’ ile ilgili açıklama yapan sanatçı Hülya Sedetmen “Geleceği yaşadığımız her gün, aslında geçmişteki deneyim hazinemizin ne kadar değerli olduğunu duygusal ve görsel olarak yaşatır. Geçmişi görsel olarak kullanıp, geleceğe ışık tutarken, bilinen geçmişi, bilinmez geleceğe anı olarak bırakmak istedim. Somuttan Soyuta geçmiş hayatlardan geleceğe giden yol serginin de adını belirledi.” dedi.

Hülya Sedetmen hakkında:

1967 yılında İstanbul’da doğan Hülya Sedetmen; Levent Kız Meslek Lisesi resim bölümü ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Serigrafi bölümünü bitirdi. Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi’nde Yusuf Taktak derslerine katılan Sedement, Yusuf Taktak liderliğinde kurulan Atölye Üçgen’de resim çalışmalarına devam etti. Atölye Üçgen ile çeşitli karma sergilerine katılan sanatçının, resim dersleri aldığı hocaları arasında, Yusuf Taktak, Sadık Altınok, Çiğdem Erbil ve Celalettin Tandoğdu yer aldı. Hülya Sedetmen, İstanbul’da kurduğu atölyede resim çalışmalarına devam etmektedir.