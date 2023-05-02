Hurdaya dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Yayaya çarpmamak için kaldırıma çıkıp direğe çarpan araç hurdaya döndü. Sürücü ve arkadaşı hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulmayı başardı.

Hurdaya dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Burdur’da yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için kaldırıma çıkan araç trafik lambası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan sürücü ve arkadaşı burnu bile kanamadan çıktı.

YAYAYA ÇARPMAMAK İÇİN DİREĞE ÇARPTI

Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İ.D.’nin ( 42) kullandığı otomobil cadde üzerinde bulunan kavşağa geldiği esnada yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarpmamak için kaldırıma çıkarak trafik lambası direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan sürücü ve arkadaşı burnu bile kanamadan çıktı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ayakta tedavi sonrasında sürücü ve arkadaşının herhangi bir sağlık sorunu olmadığı anlaşılınca bölgeden ayrıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemelerinin ardından ağır hasar alan araç çekici vasıtası ile otoparka çekilirken sürücü ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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