Hurma çekirdeklerini yıllarca çöpe attığınız için dizinizi döveceksiniz. Böyle tüketirseniz mucize faydaları katlıyor

Hurma çekirdekleri, sıklıkla göz ardı edilen ancak sağlık için oldukça faydalı bir besin olduğu biliniyor.
Hurma çekirdekleri, lif bakımından zengin olup sindirim sistemini düzenler ve kabızlık gibi sorunları önler.
Ayrıca, antioksidanlar açısından da zengindir, bu sayede vücudu serbest radikallerden korur ve yaşlanmayı yavaşlatır.
Kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp sağlığını korur ve doğal yağlar içerdiği için cilt ve saç sağlığını iyileştirir.
Demir, kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerle kemik sağlığını destekler.
Hurma çekirdeklerini kullanmanın yolları:
1. Çekirdekleri yıkayıp kurutun.
2. Toz haline getirin.
3. Kahve olarak tüketin veya yoğurda karıştırarak faydalarından yararlanın.
Ramazan ayında hurma tüketimi artarken, çekirdeklerini de değerlendirmeyi unutmayın.
Ancak, herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak için tüketmeden önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.
Şifa niyetine kullanın!