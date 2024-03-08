Havuç suyunun az bilinen yararları

Uzmanlar, “Vücudumuz için çok yönlü faydaları olan havucun faydalarını anlatmakla bitiremeyiz. İçindeki vitamin ve mineral zenginliğiyle vücudun günlük gereksinimini büyük oranda karşılamaya destek oluyor.” diyor.

Peki havuç suyunun faydaları nelerdir, hangi rahatsızlıklara iyi gelir? İşte havuç suyu nasıl yapılır ve nasıl kullanılır…

Beslenmede önemli bir yere sahip olan havuç, en sağlıklı kök sebzelerden biridir. Az kalorili ve besleyici olan havuç ve havuç suyu, sindirim sistemimiz için de faydalıdır.

HAVUÇ SUYUNUN BİLİNMEYEN YARARLARI NELER

Havucun vücudumuz için çok yönlü faydalarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Ferin Batman, şöyle anlatıyor:

Cildi tazeler, güzelleştirir. Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan ağrı ve sızılara havuç suyu içmek iyi gelir. Doğal A vitamini kaynağı olduğu için göz sağlığını, görme yeteneğini geliştirir. Kemik hastalıkları ve osteoporoza karşı koruyucudur. Posa ve potasyum içeriği ile kolesterolü, tansiyonu düşürür.

Havuç ve havuç suyu az kalori içerirken besin değeri yüksektir. Kilo vermede ve kilo kontrolünde etkilidir. Ara öğünlerde 1-2 küçük havuç yemek tok tutar. Karaciğer fonksiyonlarının sağlanmasında, sindirim sistemi üzerinde çok faydalıdır. Safra kesesi ve karaciğer enzimlerinin düzenlenmesinde etkilidir. Yağlanmayı önler. E vitamini içerdiği için kanser oluşumuna karşı korur. Havuç suyu, güçlü bir antioksidan olan beta-karoten bakımından zengindir. Hücre hasarını engeller. Yaşlanma etkilerini azaltır. Limon ve zeytinyağı ilave ederek yapılan havuç salatası zekayı açar, öğrenmeyi kolaylaştırır.

HAVUÇ SUYU NASIL YAPILIR?

Havuç suyu yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve yapılışı şöyle:

Malzemeler:

2-3 havuç Bir parça taze zencefil 2 yemek kaşığı limon suyu 1/2 bardak soğuk su Yapılışı Havuçları yıkayın ve kabuklarını soyun. Küçük parçalara kesin ve blendera koyun. Zencefil, limon suyu ve suyu ekleyip iyice çekin. Karışım koyu olursa süzün ve sulandırın. Havuçlu zencefilli içeceğiniz hazır!

HAVUÇ SUYU NASIL İÇİLİR?

Havuç suyu hazırlarken sebzelerin taze olmasına dikkat edin. Ayrıca taze sıkılmış portakal, elma veya greyfurt suyu ile havuç suyunu karıştırıp içebilirsiniz. Havuç suyunun bu anlattığımız faydalarından yararlanmak için düzenli olarak belirli aralıklarla içmeniz tavsiye edilir. Üç ay boyunca her gün akşam yemeklerinden sonra bir bardak havuç suyu içmek vücudunuz için gerekli olan vitaminleri ve mineralleri sağlayabilir. Üç aydan sonra ise haftada en fazla iki ya da üç gün akşam yemeklerinden sonra havuç suyu içmeye devam edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri de havuç suyu içtikten hemen sonra başka bir gıda tüketmemenizdir.