Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor

Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ciltte görülen siyah nokta ve sivilce gibi problemleri şıp diye çözebileceğiniz harika bir kür tarifi var.
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Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor 1

Cilt sorunları için ne kadar ürünü yüzünüze sürerseniz sürün, yok edilmeyen dertler olabilir. Oysa ciltte meydana gelen pek çok sorunun çözümü beslenmeden geçer.

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Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor 2

Eğer çok sayıda sivilce, siyah nokta, akne gibi sorunlara sahipseniz doğal içerikli bir kür tarifiyle karaciğerinizi temizlemelisiniz.

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Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor 3

Karaciğeri temizleyip cilt sorunlarını söküp atan bir formül var. Üstelik çok kolay uygulanabilen bir tarifle, mükemmel bir cilde sahip olabilirsiniz.

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Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor 4

CİLT SORUNLARININ ANA KAYNAĞI BESLENME

Yediklerimiz cildimizi içeriden etkileyerek vücudumuzun dışında sorunlara neden olur.

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Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor 5

Yağlı, işlenmiş ve karaciğeri yoran yiyecek ve içecekler cildimizde sivilcelenme, siyah nokta gibi sorunları ortaya çıkarır.

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Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor 6

Daha parlak, sağlıklı görünen bir cilt için uygulamanız gereken çok kolay bir yöntem var. Kereviz sapı detoksu olan bu yöntem sayesinde vücudunuzda biriken toksinleri söküp atacak, karaciğerinizi tertemiz bir hale getireceksiniz.

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Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor 7

CİLTTE TEK BİR SORUN BIRAKMIYOR

Cilt sorunları canınızı sıkan bir noktaya geldiyse mutlaka önleminizi almalısınız. Cildi temizleme işine öncelikle iç organlarınızdan başlamalısınız.

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Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor 8

Özellikle karaciğer temizlendiğinde yüzünüzde tek bir sivilcenin çıkmamaya başladığını görünce hayretler içerisinde kalabilirsiniz.

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Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor 9

Karaciğer temizliğini yapan harika kür tarifi için kullanmanız gereken malzemeler şöyle:

2 dal kereviz sapı

1 parça zencefil (fındık ebadında)

1/2 limon

300 ml su

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Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor 10

Tüm malzemeleri blender içerisinde karıştırın. Karışımı bir bardağa alarak içebilirsiniz. Uygulamanız gereken süre sadece 3 gün. Karışımı 3 gün boyunca akşam yatmadan ortalama 1 saat önce içebilirsiniz.

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Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor 11

Detoks etkisi yapan kereviz sapı, içerisindeki uçucu yağlar sayesinde mide ve sindirim sistemini büyük ölçüde rahatlatır.

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Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor 12

Öte yandan karaciğer için olumlu etkiler limon ve zencefilden gelir. Ayrıca limon ve zencefil, ürik asit ve diğer zehirlerin çözücüsüdür, safrayı sıvılaştırır.

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