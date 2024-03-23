Karaciğere format atan sağlıklı kür. Sadece 3 malzemeyle ciltte sivilce kalmıyor

Cilt sorunları için ne kadar ürünü yüzünüze sürerseniz sürün, yok edilmeyen dertler olabilir. Oysa ciltte meydana gelen pek çok sorunun çözümü beslenmeden geçer.
Eğer çok sayıda sivilce, siyah nokta, akne gibi sorunlara sahipseniz doğal içerikli bir kür tarifiyle karaciğerinizi temizlemelisiniz.
Karaciğeri temizleyip cilt sorunlarını söküp atan bir formül var. Üstelik çok kolay uygulanabilen bir tarifle, mükemmel bir cilde sahip olabilirsiniz.
CİLT SORUNLARININ ANA KAYNAĞI BESLENME
Yediklerimiz cildimizi içeriden etkileyerek vücudumuzun dışında sorunlara neden olur.
Yağlı, işlenmiş ve karaciğeri yoran yiyecek ve içecekler cildimizde sivilcelenme, siyah nokta gibi sorunları ortaya çıkarır.
Daha parlak, sağlıklı görünen bir cilt için uygulamanız gereken çok kolay bir yöntem var. Kereviz sapı detoksu olan bu yöntem sayesinde vücudunuzda biriken toksinleri söküp atacak, karaciğerinizi tertemiz bir hale getireceksiniz.
CİLTTE TEK BİR SORUN BIRAKMIYOR
Cilt sorunları canınızı sıkan bir noktaya geldiyse mutlaka önleminizi almalısınız. Cildi temizleme işine öncelikle iç organlarınızdan başlamalısınız.
Özellikle karaciğer temizlendiğinde yüzünüzde tek bir sivilcenin çıkmamaya başladığını görünce hayretler içerisinde kalabilirsiniz.
Karaciğer temizliğini yapan harika kür tarifi için kullanmanız gereken malzemeler şöyle:
2 dal kereviz sapı
1 parça zencefil (fındık ebadında)
1/2 limon
300 ml su
Tüm malzemeleri blender içerisinde karıştırın. Karışımı bir bardağa alarak içebilirsiniz. Uygulamanız gereken süre sadece 3 gün. Karışımı 3 gün boyunca akşam yatmadan ortalama 1 saat önce içebilirsiniz.
Detoks etkisi yapan kereviz sapı, içerisindeki uçucu yağlar sayesinde mide ve sindirim sistemini büyük ölçüde rahatlatır.
Öte yandan karaciğer için olumlu etkiler limon ve zencefilden gelir. Ayrıca limon ve zencefil, ürik asit ve diğer zehirlerin çözücüsüdür, safrayı sıvılaştırır.