Leyla ile Mecnun kavuşmasını aratmayacak proje

Hüseyin Demir - Uşak - Yeniçağ

Leyla ile Mecnun’un kavuşmamasını aratmayacak bir hikayemiz var Uşak’tan. Yıllardır ne zaman seçim vakti gelse gündemden düşmeyen yarım yamalak planlamalarla gündeme gelen Uşak Güney Çevre yolu.

GEDİZ KAVŞAĞI TAM ANLAMI İLE ÖLÜM KAVŞAĞI TRAFİK IŞIĞI YOK

Uşak CHP Milletvekili Ali Karaoba ile Ankara’da TBMM deki odasında görüştüm Uşak sorunlarını anlattı Karaoba, "Her seçim öncesi Uşak Çevre yolunu gündeme taşıyorlar Uşak halkımı kandırıyorlar uşak çevreyolu Leyla ile Mecnun kavuşmasını aratmayacak bir hikaye ne zaman seçim vakti gelse gündemden düşmeyen yarım yamalak planlamalarla gündeme gelen Uşak Güney Çevre yolu Uşak'a her seçim öncesi oynanan tiyatroyu anlatayım seçim vaadi olarak yolun belirli kısımlarını hizmete alıyorlar davullarla zurnalarla açıyorlar ziyaret etmeyen bakan, vali, milletvekili kalmıyor işin daha da acısı bu açılan kısımlar 3 ay içinde çöküyor ve hayati tehlike yaratıyor birde Uşak'ta birde ölüm kavşağı yapıldı Gediz kavşağı projede olmamasına rağmen köprü yapılmadan açıldı devasa göbekte dönmek mümkün değil! Trafik ışığı yok! Tam anlamıyla ölüm kavşağı! Çevreyolu projesinin faaliyete geçmesi ile bölgede 5 yıldızlı oteller olacak hayali ile yola çıkanlar, 10 yıldır bitirilemeyen bir proje ile Uşak'ı baş başa bıraktılar Uşak ve Uşaklılar ölüm yolu değil! Vergilerimin karşıtlığı olarak söz verilen yolun yapılmasını istiyor. Uşak Banaz’da yarım yamalak bitirilen Banaz Çayı gibi terasları çöken işte istemiyor. Yarım yamalak sözler değil düzgün bitirilmiş projeler istiyor ve Uşak halkı hakkını alacak" dedi