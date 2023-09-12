Uşaklı gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası vefat eden Uşak’ın sevilen televizyon program yapımcısı ve sunucusu Ali Osman Aşçı, kendi köyü olan Sivaslı ilçesine bağlı Samatlar köyünde toprağa verildi.

Aşçı’yı son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem savaş, ailesi, yakınları ve gazeteci meslektaşları yer aldı.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün Aşçı’nın çocukları ve ailesine başsağlığı diledi. gazeteci Aşçı, öğle namazına müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.