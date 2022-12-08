﻿Hüseyin Örs'e tasarlanmış saldırı!

Meclis'te Zafer Işık adlı Bursa milletvekili, Trabzon milletvekili Hüseyin Örs'e yumruklu saldırıda bulundu, Örs, pil takılı kalbi durunca elektroşokla hayata döndürüldü. Meclis'e yapılan oylamada Zafer Işık'a iki oturuma katılmama cezası verildi!

Örs, hayatını kaybetseydi, Zafer Işık cinayetle yargılanacaktı ama "Meclis'te olur böyle şeyler, özür dilemeyeceğim" dedi.

Yıllar önce bir Kazakistan gezisinde Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni de ziyaret ediyorduk. Bir genç yanıma gelerek kendini tanıttı, gün boyunca, yanımdan ayrılmadı ve bana gönüllü rehberlik ve arkadaşlık etti.

Hüseyin Örs, o zaman yüksek lisans öğrencisiydi. Sonraki süreçte zaman zaman telefonla aradı. Bir gün Trabzon'da, meydanda karşılaştık. Siyasete atılmıştı. Belediye başkan adayıydı. Aynı heyecanla yapacaklarını anlattı. Derken milletvekili seçildi. Dostluğumuzda bir değişiklik olmadı... Karşılıklı sevgi ve saygı devam etti.

Hüseyin Örs, bütün Trabzonlulara kendisini sevdirmiş, saydırmış örnek bir milletvekilidir. Yumruğu vuran kişinin anlık bir öfkeyle değil de kinle hareket ettiği görüntülerden belli oluyor. Öyleyse bu, tasarlanmış bir saldırıdır!

Beynine çip takılan domuzlar ve koyunlar!

Türkiye'de ve dünyada olmaz denilen olaylar yaşanıyor... Reuters haber ajansına göre Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink'in beyne çip yerleştirme projesinin deneylerinde, domuz ve koyunlardan oluşan 1500 hayvanın öldürüldüğü iddia ediliyor. İddiayı ortaya atanlar, şirket çalışanları... Elon Musk, Gertrude adı verilen ve beynine bozuk para büyüklüğünde bir çip takılmış olan dişi bir domuzu 2020'de tanıtmıştı.

Hani beyne çip yerleştirme konusu, komplo teorisiydi?

6 yaşında çocuğa sürekli tecavüz!

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz altı yaşındayken, 29 yaşındaki biriyle, imam nikâhıyla evlendirdiği ve çocuğun her gün cinsel istismara uğradığı resmen iddia edildi. H.K.G'ye altı yaşında gelinlik giydirildiği ortaya çıktı. Resmi evlilik sırasında da 14 yaşında olduğu halde baskıyla 17 yaşında olduğunu söyleyen H.K.G'nin kemik yaşı tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildiği, teste 21 yaşındaki bir kadının sokulduğu ve soruşturmanın kapatıldığı da anlaşıldı.

Karabük'te ise Sipahiler Köyü İmamı Yusuf Ziya S, akşam saatlerinde gittiği camide eşi tarafından başka bir kadınla basıldı. Gün yüzüne çıkmamış ne olaylar yaşanıyor...

Malezya, Arjantin ve ABD'de hukuk düzeni!

Malezya'da daha önce iki defa yolsuzluk ve fiili livata suçlamasıyla mahkûm edilen Enver İbrahim, Kral tarafından affedildikten sonra seçimleri kazanarak 75 yaşında başbakan oldu. Enver İbrahim, 1998'te Newsweek dergisi tarafından "Yılın Asya Lideri" seçilmişti.

Temyiz Mahkemesi'nin 2004'te aldığı bozma kararıyla serbest kalan İbrahim, Oxford Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi ve Georgetown Üniversitesinde dersler verdi...

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Arjantin'de ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e, yolsuzluktan 6 yıl hapis ve kamu görevinden men cezası verildi.

Kirchner, kendisini "paralel bir devlet ve yargı mafyasının" mahkûm ettiğini söyledi.

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ABD'de federal yargıç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasına yönelik, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılan davanın reddedildiğini duyurdu.

Yargıç, söz konusu kararı, Biden yönetiminin talebi ve Bin Selman'ın "devlet yöneticisi dokunulmazlığı" olduğu gerekçesiyle aldığını belirtti!

Üç ülkede de yargının siyasallaşmış olduğu belli...

"Paralel devlet ve yargı mafyası" tanımı ise biraz tanıdık geldi değil mi?