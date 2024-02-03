Husilerden İsrail’e balistik füze saldırısı

Kaynak: AA
Husilerden İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Eilat bölgesinde belirli hedeflere çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine çok sayıda balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıya ilişkin bilgi veren Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan Um Raşraş bölgesinde bulunan düşman İsrail'in belirli hedeflerine çok sayıda balistik füzeyle askeri operasyon gerçekleştirdik." dedi.

Seri, Gazze'de ateşkes ilan edilerek Filistinlilere uygulanan abluka son bulmasına ve bölgeye ilaç ile gıda girişine izin verilene kadar operasyonlara devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Kızıldeniz'den ülke topraklarına yaklaşan bir füzenin "Arrow-3" hava savunma sistemiyle imha edildiği duyuruldu.

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