Hüsnüyusuf bitkisi kasık fıtığına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hüsnüyusuf bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Erkek çocuklarında meydana görülebilen sağlık problemlerinden biri olan kasık fıtığının tedavisinde yakısı önemli yarar sağlar.

KASIK FITIĞI NEDİR?

Kasık fıtığı; bağırsakların bir kısmının ya da karın iç organlarından birinin, kasık bölgesinde yer alan karın zarından dışarıya doğru uzanarak, cilt altından çıkması durumudur. Kasık fıtığı yaygın bir sağlık sorunudur. Erkekler anatomik yapıları nedeniyle kasık fıtığına kadınlardan daha yatkındırlar.

Kasık fıtığı erkek çocuklarında ve yetişkin erkeklerde, kız çocuklarına ve kadınlara oranla 3-10 kat daha fazla görülür. Bunun nedeni erkeklerin üreme organlarının gelişimi sırasında, kasık bölgesinde oluşan boşluktur. Kasık fıtığının fark edildiği zamanlar; öksürme, ıkınma, hapşırma gibi vücudun zorlanarak karın iç basıncının arttığı durumlardır.

Karın iç bölgesinde artan basınçla kasık fıtığının görünürlüğü artabilir. Kasık fıtığının dinlenme sırasında kaybolması, iyileştiği anlamına gelmemektedir. Tedavi edilmemiş ilerleyen kasık fıtığı zamanla şişerek kişinin hareket kabiliyetini kısıtlayabilir, ağrı ve acıya sebep olabilir. Kasık fıtığının direkt herni, indirekt herni, femoral herni ve obturator fıtıklar olmak üzere temel tipleri bulunmaktadır.

HÜSNÜYUSUF BİTKİSİ NEDİR?

Karanfilgiller familyasından bir çeşit süs bitkisidir. Bu çiçeklerin bazıları bir başta yan yana onlarca çiçek açar. Çok iyi bilinen çiçeklerden biri olan karanfil gibi muhtelif renklerde, alacalı türleri de bulunan bir süs bitkisidir.