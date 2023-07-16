Husumetli ailelerin kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 11 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde husumeti iki ailenin arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişide yaralandı.



Olay, saat 19.00 sıralarında Topraklı Mahallesi Deredan mezrasında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

İKİ AİLEDEN YARALILAR VAR

Çıkan kavgada V.D. isimli şahıs hayatını kaybederken iki aileden de 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan bazıları Van'a sevk edilirken, jandarma ve polis hastane ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.