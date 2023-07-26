Husumetlisinden kaçarken yoldaki kadını kendisine siper etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde Muhammed A. (23), yolda karşılaştığı husumetlisi Ahmet A.'yı (28) tabancayla kovaladı. Yol kenarındaki bir kadını kendisine siper eden Ahmet A., Muhammed A. tarafından bacağından vurularak yaralandı.