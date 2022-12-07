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Husumetli iki grubun karşılaşması olaylı bitti: 3 yaralı 

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun cadde üzerinde karşılaşması kavgayla sonlandı. Darp edilerek yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 18:22
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Husumetli iki grubun karşılaşması olaylı bitti: 3 yaralı 

Husumetli iki grubun karşılaşması olaylı bitti: 3 yaralı 
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Olay, Çepni Mahallesi'nde bulunan Cepni ile Nazif Okumuş caddelerinin kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan S.T. İ.T. ile F.T., İ.T. isimli şahıslar cadde kesişiminde karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Hyundai marka 41 EC 107 plakalı aracın ön camı kırıldı, aynı zamanda bir şüpheli tarafından havaya ateş açıldı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilerek yaralanan S.T. İ.T. ile İ.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)
                                    

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