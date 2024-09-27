Husumetlisi sokak ortasında öldürdü

Kaynak: İHA
Husumetlisi sokak ortasında öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde Hüseyin Esmer (40), sokakta karşılaştığı husumetlisi F.O. (27) tarafından tabanca ile öldürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde 40 yaşındaki Hüseyin Esmer, sokakta karşılaştığı 27 yaşındaki husumetlisi F.O. tarafından tabanca ile öldürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Ergene Mahallesi 540 Sokak'ta meydana geldi. F.O. ile husumetli olduğu Hüseyin Esmer, sokakta karşılaştı. Belindeki tabancayı çıkaran F.O., Esmer'e doğrultup, 4 el ateş etti. Esmer, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Esmer'in öldüğünü belirledi. F.O. gözaltına alındı. Hüseyin Esmer'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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