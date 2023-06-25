Husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü 2 gün sonra teslim oldu

Bayrampaşa'da M.K., aralarında alacak verecek meselesi olduğu B.Y.'nin iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada B.Y. iş yerindeki av tüfeğiyle M.K.'ya ateş etti. M.K olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli 2 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü 2 gün sonra teslim oldu

DHA’nın haberine göre, olay, geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. aralarında alacak verecek meselesi olduğu B.Y'nin tekstil atölyesine gitti. İkili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.Y. iş yerinde bulunan av tüfeğiyle M.K.'ya ateş etti. M.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra M.K'nın cesedini battaniyeyle örtüp iş yerini kapatarak kaçtı. B.Y. bugün sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Ekipler B.Y'nin ifadesinin ardından iş yerine gittiğinde M.K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen M.K'nın yakınları sinir krizi geçirdi. M.K'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"YAKINLARI 2-3 GÜNDÜR ARIYORDU"

Mahallede esnaf olan Ömer Salta, "Kayıp şahsı 2-3 gündür yakınları arıyordu. Bugün de cesedi bulundu. Aile kamera görüntüleri bakıyordu polisle birlikte. Biz şahsı tanımıyorduk" dedi.

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