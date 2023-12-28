Cenaze için gittiği şehirden cenazesi çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Cenaze için gittiği şehirden cenazesi çıktı
Düzce'de husumetlisi Sami G.’den kaçan Ali Yavuz, cenaze töreni için geri dönünce husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde meydana gelen olayda, Sami G. ile yaşadığı husumet sebebiyle Düzce'den taşınıp, Kocaeli'ye yerleşen Ali Yavuz isimli vatandaş, bir tanıdığının cenaze töreni için şehre döndü. Husumetlisinin şehre döndüğü haberini alan Sami G., takip ettiği Yavuz'u belinden çıkardığı silahla öldürdü.

6 GÜN SONRA YAKALANDI

Şüpheli Sami G. Husumetlisini vurduktan sonra olay yerinden kaçarken, polis ekipleri inceleme başlattı. Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 gün süren çalışmaların ardından şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Sami G.'nin sorgusu devam ediyor.

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