Husumetlisini tabancayla öldürdü

Kaynak: DHA
Husumetlisini tabancayla öldürdü
Rize’de N.B. (54) isimli şahıs, borç meselesi sebebiyle husumetli olduğu Muhammet Sarıahmetoğlu'nu (51) silahla vurarak öldürdü.

Rize’nin Uzundere köyü Şerinçor Yaylası'nda meydana gelen olayda, aralarında borç meselesi sebebiyle husumet olan Muhammet Sarıahmetoğlu ile N.B. isimli şahıs arasında tartışmaya yaşandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B., belinde çıkardığı tabanca ile Sarıahmetoğlu'na ateş edip, olay yerinden kaçtı. Sarıahmetoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edilirken, kaçan şüpheli bu sabah jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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