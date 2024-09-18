Husumetlisini tabancayla vurup, polislerin gelmesini bekledi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Husumetlisini tabancayla vurup, polislerin gelmesini bekledi

Bursa'da Ömer Artan (43) isimli bir şahıs, trafikte karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan Temel Parlaktaş'ı (51) bacaklarından vurarak yaraladı. Olay sonrasında Artan, polis gelene kadar olay yerinde bekledi ve ekipler gelince teslim oldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ticari ilişkilerden kaynaklanan alacak meselesi nedeniyle husumetli olan Ömer Artan, otomobiliyle seyir halindeyken Temel Parlaktaş'ın kullandığı kamyoneti fark etti ve onu takibe başladı. Kamyonet yavaşlayınca Artan aracından inip yanındaki tabancayla Parlaktaş'a ateş etti. Parlaktaş, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, yaralı Parlaktaş'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer Artan ise hiçbir direniş göstermeden polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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