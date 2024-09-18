Husumetlisini tabancayla vurup, polislerin gelmesini bekledi

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ticari ilişkilerden kaynaklanan alacak meselesi nedeniyle husumetli olan Ömer Artan, otomobiliyle seyir halindeyken Temel Parlaktaş'ın kullandığı kamyoneti fark etti ve onu takibe başladı. Kamyonet yavaşlayınca Artan aracından inip yanındaki tabancayla Parlaktaş'a ateş etti. Parlaktaş, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, yaralı Parlaktaş'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ömer Artan ise hiçbir direniş göstermeden polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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