Husumetlisinin aracını önce taşladı sonra ateşe verdi

Bursa’da aralarında husumet olan kişinin otomobilini önce taşlayıp camını kıran ardından benzin döküp yakan kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

KAYNAK: İHA
Husumetlisinin aracını önce taşladı sonra ateşe verdi

Husumetlisinin aracını hedefine alan saldırgan önce arabayı taşladı. Ardından da benzin döküp çakmağı çaktı. Otomobil birden alev aldı. O anlarda ise güvenlik kamerası kayıttaydı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi’nde bir şahıs aralarında husumet bulunan kişinin evinin önüne geldi. Park halindeki aracı gören kişi, yanında getirdiği koca taşlarla otomobilin camını kırıp, araca benzin dökmeye başladı.

Daha sonra çakmakla aracı ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevleri mahalle sakinleri fark edince durum 112’ye bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, kundaklama anı kameraya saniye saniye yansıdı.

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