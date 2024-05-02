Bursa'da bu yemek 671’inci defa pişecek

Kaynak: İHA
Bursa'da bu yemek 671’inci defa pişecek
Bursa'nın Keles ilçesinin Sorgun Mahallesi'nde, 670 yıl boyunca devam eden bir yemek pişirme geleneği bu yıl 671. kez yerine getirilecek.

Uludağ'ın eteklerindeki bu köy, atalarından devraldığı bu köklü geleneği bozmadan devam ettiriyor.

Her yıl Hıdırellez zamanında, köy halkı erken saatlerde kalkıp, çiy damlalarını yapraklardan toplayarak yoğurt ve ekmek mayası hazırlıyor.

Köylüler, 13 farklı tahıl kullanarak, atalarından kalan ve yılda bir kez işletilen eski bir el değirmeninde 'Dede Aşı'nı pişiriyorlar.

Köy meydanında düzenlenen mutfak gösterilerinin ardından yapılan dualarla evlere bolluk ve bereket dileniyor.

Gençlerin de katılımıyla binlerce kişinin devam ettirdiği bu gelenek, bir bahar festivali atmosferinde gerçekleşiyor.

Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, 5 Mayıs 2024'te gerçekleşecek olan 671. Dede Aşı etkinliğine herkesi davet ediyor ve "Atalarımızdan aldığımız bu geleneği bu yıl 671. kez onurla yerine getireceğiz. 5 Mayıs Pazar günü düzenleyeceğimiz etkinliğimize tüm halkımız davetlidir" diyor.

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