Husumetlisiyle tartışınca tüfekle öldürdü

Çankırı’da bir şahıs tartıştığı husumetlisini tüfekle vurarak öldürdü.

Husumetlisiyle tartışınca tüfekle öldürdü

Olay, Çankırı’nın merkez ilçesine bağlı Ünür köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, husumetli oldukları öğrenilen Ali K. (62) ve Recep Yaman (68) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali K. tüfek ile Recep Yaman’a ateş açtı.

Recep Yaman vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Recep Yaman kurtarılamadı.

Ali K. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Recep Yaman’ın cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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