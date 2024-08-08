Huzurevindeki yaşlı adam doğum günü partisine dansöz çağırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Huzurevindeki yaşlı adam doğum günü partisine dansöz çağırdı

Yaşlı bir adamın huzurevinde düzenlediği doğum günü partisine dansöz çağırması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kanada’da çekilen görüntüler izleyen herkesi güldürdü. Yaşlı adamın huzurevindeki videosu sosyal medyada gündem oldu. İsmi açıklanmayan huzurevi sakini doğum gününü kutlamak için huzurevine dansöz çağırdı.

Dansöz yaşlı adam karşısında dans ederken yaşlı adam da kendince dansöze eşlik etti. Yaşlı adam ve dansözün karşılıklı dansına hem diğer huzurevi sakinleri hem de huzurevi çalışanları eşlik etti. Söz konusu video sosyal medyada viral olup milyonlarca kez oynatıldı. Yaşlı adamın yaşına rağmen hayattan bu kadar keyif alması gençler tarafından imrenildi.

Videoya sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağdı.

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