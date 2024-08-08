Sabiha Gökçen CEO'sundan yemek fiyatları açıklaması: Euro'ya çevirirseniz Avrupa'dan çok pahalı değiliz

Türkiye’deki pahalılık özellikle havalimanlarında vatandaşların ağzını açık bırakacak seviyede. Havalimanlarında uzun zaman geçirmek zorunda kalan vatandaşlar mecburen havalimanlarındaki işletmelerden yemek alıyor. Fakat yemek fiyatlarının piyasaya göre kat be kat pahalı olması nedeni ile özellikle sosyal medya hesaplarından konu hakkındaki şikayetlerini paylaşıyorlar.

İnsanların aklında havalimanlarındaki yemek fiyatlarının pahalı olmasının nedeni nedir diye sorulan sorulara kimileri havalimanlarının merkezden uzakta olması ve bundan dolayı lojistik maliyetlerinin fiyatlara etki ettiği söylenirken öte yandan bazıları ise bu durumu tamamen havalimanı işletmelerinin keyfiliğine bağlıyor. Konu hakkında son nokta Sabiha Gökçen CEO’su Alp Er Tunga Ersoy’dan geldi.

“FİYATLAR PAHALI DEĞİL EURO BAZINDA AVRUPA İLE AYNI”

Herkesin merak ettiği soru Sabiha Gökçen CEO’su Alp Er Tunga Ersoy’dan geldi. Fiyatların pahalı olmadığını savunan Ersoy, konu hakkında şu ifadelerde bulundu:

“Esasında fiyatları euro bazına çevirirseniz Avrupa'daki havalimanından çok daha pahalı değiliz aynı fiyatlar. Ama bunun yanında bizim yolcularımızın bütçesine göre koyduğumuz otomat makinelerden özellikle su, kahve, sandviç gibi temel ihtiyaçları daha düşük fiyata alınabiliyor. Havalimanları genellikle yolcuların bütçesine göre düşükten yükseğe doğru değişik konseptleri hayata geçirirler. Bizim havalimanımızda da bunu bulmak mümkün.”