Kızlara yaklaşan gençler hayatlarının şokunu yaşadı. İkonik babanın tepkisi sosyal medyayı salladı

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir görüntü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Bir TikTok kullanıcısı, kızlarının yanına yaklaşarak rahatsız eden gençleri uyaran babanın videosu anbean kaydetti. Görüntülerde babanın kızının yanına yürüdüğü ve çocukların arkasından yaklaşarak onları kollarından tuttuğu görüldü. Kızlarını koruyan babanın bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntülerde, bir babanın rahatsız eden gençlere gösterdiği tepki yer aldı. 35 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülere TikTok kullanıcısı Leah, paylaşımına "Babamın tatilde kız kardeşimle konuşmaya çalışan çocuklara verdiği tepki" notunu ekledi.

Babanın gençlere ne söylediği bilinmese de çocukların yüzlerindeki gergin ifade sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İkonik bir baba" yorumunda bulundu.