Hyundai Assan emniyete binlerce araç teslim etti

Cumhurbaşkanı ve üst düzey yöneticilerinde yer aldığı törende, 6992 yeni polis de göreve başladı.

Teslim edilen araçlar, İstanbul emniyeti tarafından farklı birimler tarafından kullanılacak.

Hyundai polis teşkilatına yaptığı bu araç takviyesi ile mevcut filosunu güçlendirdi.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün TUCSON modelimizi tercih etmesi bizleri çok mutlu etti diyerek aktif koruma sağlayan araçlarımızın güvenlik donanımları ve üstün sürüş dinamikleriyle polislerimize görevlerinde yardımcı olacağını düşündüklerini söyledi.

Türkiye’de Yılın Otomobili ödülü sıfatına sahip olan Hyundai TUCSON, bağımsız araç değerlendirme kuruluşu olan Euroncap çarpışma testlerinde de beş yıldız alarak başarıya ulaşmıştı.

Satışa girdiği tüm pazarlarda popülerliğini zirveye taşıyan Hyundai TUCSON, özellikle güvenlik donanımları, HTRAC dört tekerden çekiş sistemi ve güçlü motor seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.