Hyundai Assan emniyete binlerce araç teslim etti

Kaynak: Haber Merkezi
Hyundai Assan emniyete binlerce araç teslim etti
Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törende Hyundai Assan, emniyet teşkilatına 1.000 adet araç teslimatı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve üst düzey yöneticilerinde yer aldığı törende, 6992 yeni polis de göreve başladı.

Teslim edilen araçlar, İstanbul emniyeti tarafından farklı birimler tarafından kullanılacak.

Hyundai polis teşkilatına yaptığı bu araç takviyesi ile mevcut filosunu güçlendirdi.

1704696649-egm-hyundai-tucson-arac-teslim-toreni-2024-3.jpg

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün TUCSON modelimizi tercih etmesi bizleri çok mutlu etti diyerek aktif koruma sağlayan araçlarımızın güvenlik donanımları ve üstün sürüş dinamikleriyle polislerimize görevlerinde yardımcı olacağını düşündüklerini söyledi.

Türkiye’de Yılın Otomobili ödülü sıfatına sahip olan Hyundai TUCSON, bağımsız araç değerlendirme kuruluşu olan Euroncap çarpışma testlerinde de beş yıldız alarak başarıya ulaşmıştı.

hyy.jpg

Satışa girdiği tüm pazarlarda popülerliğini zirveye taşıyan Hyundai TUCSON, özellikle güvenlik donanımları, HTRAC dört tekerden çekiş sistemi ve güçlü motor seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İlgili Haberler
Konkordatoya başvuran şirket sayısı 519’a çıktı. Batmaktan kurtulurlar mı?
Son Haberler
Arayı yapmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Arayı yapmak deyimi ne anlama geliyor?
Selçuk Bayraktar haber verdi. Erdoğan soluğu hastanede aldı Gündem
Selçuk Bayraktar haber verdi. Erdoğan soluğu hastanede aldı
Araf ne demek? Araf isminin anlamı nedir? Keşfet
Araf ne demek? Araf isminin anlamı nedir?
Ayak mantarıyla savaşıyor. Böbrek taşı düşürüyor. Sporcuların dostu. Cinsel gücü artırıyor. Bu ot başka ot Şifalı Bitkiler
Ayak mantarıyla savaşıyor. Böbrek taşı düşürüyor. Sporcuların dostu. Cinsel gücü artırıyor. Bu ot başka ot
Üst düzey IŞİD'li Suriye'de öldürüldü Dünya
Üst düzey IŞİD'li Suriye'de öldürüldü
Oppenheimer Altın Küre'yi sildi süpürdü Magazin
Oppenheimer Altın Küre'yi sildi süpürdü
O hisse aylar sonra uçuşa geçti 'ABD'den gelen haber roket etkisi yarattı' Ekonomi
O hisse aylar sonra uçuşa geçti 'ABD'den gelen haber roket etkisi yarattı'