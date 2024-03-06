Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi

Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi
Kaynak: Akşam
Hyundai Türkiye'deki birçok SUV tutkunun ilgisini Bayon ve Tucson otomobil modeli ile çekebiliyor. Ayrıca Hyundai'nin mart ayı güncel fiyat listesinde Tucson SUV otomobil modelinde 220 bin TL indirim olduğu mevcut.
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Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi 1

HYUNDAİ GEMİLERİ YAKTI: O SUV DACİA DUSTER'DAN BİLE UCUZ
Dacia otomotiv firması, uygun fiyatlı SUV alıcılarının dikkatini çekiyor. Ayrıca yayımlanan güncel Dacia Duster fiyat listesine bakıldığında, 2024 model yılı Expression ECO-G 100 bg versiyon otomobilin fiyatı, 1.090.000 TL oldu. Diğer yandan 2024 model yılı 1.4 MPI 100 PS Jump versiyon Hyundai Bayon SUV otomobilin fiyatı, 1.030.000 TL olarak belirlendi.
Hyundai Tucson 2023 model yılı SUV otomobilin fiyat listesi kontrol edildiğinde, 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus versiyon otomobil modelinde 220 bin 425 TL indirim olduğu görüldü.

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Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi 2

Hyundai Tucson 2023 model yılı SUV otomobilin fiyat listesi kontrol edildiğinde, 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus versiyon otomobil modelinde 220 bin 425 TL indirim olduğu görüldü.

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Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi 3

DACİA DUSTER 2024 MODEL YILI MART AYI FİYAT LİSTESİ

Dacia Duster modeli, SUV tutkunu birçok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Bu sebeple güncel fiyat listesi de merak edilebiliyor. İşte 2024 model yılı, 1 Mart 2024 tarihli Dacia Duster fiyat listesi;

Versiyonu: Expression ECO-G 100 bg. Fiyatı: 1.090.000 TL.

Versiyonu: Expression TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.170.000 TL.

Versiyonu: Essential TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.125.000 TL.

Versiyonu: Essential TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.295.000 TL.

Versiyonu: Expression TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.334.000 TL.

Versiyonu: Essential Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.440.000 TL.

Versiyonu: Journey TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.215.000 TL.

Versiyonu: Extreme TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.265.000 TL.

Versiyonu: Journey Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.507.000 TL.

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Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi 4

HYUNDAİ BAYON 2024 MODEL YILI MART AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.4 MPI 100 PS Jump. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: Manuel. Fiyatı: 1.030.000 TL.

Versiyonu: 1.4 MPI 100 PS Jump. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.065.000 TL.

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Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi 5

Versiyonu: 1.4 MPI 100 PS Style. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.120.000 TL.

Versiyonu: 1.4 MPI 100 PS Elite. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.225.000 TL.

Versiyonu: 1.0 T-GDI 100 PS Style. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.190.000 TL.

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Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi 6

HYUNDAİ TUCSON 2023 MODEL YILI MART AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 1.785.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.730.000 TL.

Versiyonu: 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.160.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.003.875 TL.

Versiyonu: 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 1.700.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.700.000 TL.

Versiyonu: 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 1.920.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.870.000 TL.

Versiyonu: 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.135.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.914.575 TL.

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Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi 7

Versiyonu: 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus. Yakıt Tipi: Hibrit. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 2.385.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.266.076 TL.

Versiyonu: 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev*. Yakıt Tipi: Hibrit. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 2.405.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.285.074 TL.

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Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi 8

Birbirinden eşsiz kampanya e modeller alıcılarını dört gözle bekliyor.

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