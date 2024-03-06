Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi

DACİA DUSTER 2024 MODEL YILI MART AYI FİYAT LİSTESİ
Dacia Duster modeli, SUV tutkunu birçok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Bu sebeple güncel fiyat listesi de merak edilebiliyor. İşte 2024 model yılı, 1 Mart 2024 tarihli Dacia Duster fiyat listesi;
Versiyonu: Expression ECO-G 100 bg. Fiyatı: 1.090.000 TL.
Versiyonu: Expression TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.170.000 TL.
Versiyonu: Essential TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.125.000 TL.
Versiyonu: Essential TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.295.000 TL.
Versiyonu: Expression TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.334.000 TL.
Versiyonu: Essential Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.440.000 TL.
Versiyonu: Journey TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.215.000 TL.
Versiyonu: Extreme TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.265.000 TL.
Versiyonu: Journey Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.507.000 TL.