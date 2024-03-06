Hyundai gemileri yaktı. Mart ayında 220 bin TL indirdi

HYUNDAİ GEMİLERİ YAKTI: O SUV DACİA DUSTER'DAN BİLE UCUZ

Dacia otomotiv firması, uygun fiyatlı SUV alıcılarının dikkatini çekiyor. Ayrıca yayımlanan güncel Dacia Duster fiyat listesine bakıldığında, 2024 model yılı Expression ECO-G 100 bg versiyon otomobilin fiyatı, 1.090.000 TL oldu. Diğer yandan 2024 model yılı 1.4 MPI 100 PS Jump versiyon Hyundai Bayon SUV otomobilin fiyatı, 1.030.000 TL olarak belirlendi.

Hyundai Tucson 2023 model yılı SUV otomobilin fiyat listesi kontrol edildiğinde, 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus versiyon otomobil modelinde 220 bin 425 TL indirim olduğu görüldü.