Hyundai i20'nin yeni modeli bu hafta geliyor. Fiyatı açıklandı

Döviz kurunun ve dolar kurunun dalgalanması sonucu Türk lirası hızla değer kaybetmeye devam ediyor. Sıfır otomobil fiyatlarını da aldı başını gitti.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci Hyundai'nin 2023 model makyajlı i20'nin Türkiye piyasasına geleceğini belirterek liste fiyatının ne kadar olacağını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Özpeynirci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Makyajlı i20 de 1 milyon TL'yi geçecek İzmit'te Hyundai Assan tarafından üretilen makyajlı i20, bu hafta Avrupa ile eş zamanlı Türkiye'de de satışa sunulacak. Dış tasarımındaki değişikliklerin dışında yürüyen aksam ve direksiyon sisteminde de iyileştirmelerin olduğu yeni modele 1.4 atmosferik ve 1.0 turbo motor dışında 1.2 lt atmosferik motor da eklenmiş. İngiltere fiyatı 700 bin TL'den başlıyor. Bizde ise mevcut i20'nin 850 bin ila 970 bin TL arasında fiyata sahip olduğu düşünülürse, makyajlı modelde baz versiyonlar 1 milyona yaklaşır, üst versiyonlar ise 1 milyon TL'yi geçer."