Hyundai IONİQ 6 ile yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdi

Haber: Ercan KARACA

Hyundai, D sedan segmentinde konumlanan IONIQ 6 modeline şimdi de “Advance” adıyla Türkiye’ye özel bir donanım seviyesi hazırladığını duyurdu. Bu yeni donanım seviyesi ile hem uygun fiyatı hem de üst düzey donanım özellikleriyle Türk tüketicisinin elektrikli otomobillere daha rahat ulaşmasına olanak sağlayacağı belirtildi.

IONIQ 6’nın fiyatı 1 milyon 660 bin liradan başladı. Arkadan itişli single motor seçeneğine sahip Advance donanım seviyesi, 53 kWh’lık standart bir batarya ile 429 km menzil sundu. Advance versiyonunun gücü 111 kW olarak açıklandı.

0-100 KM HIZLANMASI 8.8 SANİYE

IONIQ 6, ortalama enerji tüketimi 100 km’de 13.9 kWh oldu. IONIQ 6’nın 0-100 km/s hızlanması Advance donanım seviyesinde 8.8 saniye şeklinde açıklandı. Otomobilin ulaşabildiği maksimum hız da 185 km/s ile sınırlandırıldı. 800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde de 350 kW hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine kadar şarj edilebilmektedir.

WLTP normlarına göre, IONIQ 6 kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı ultra hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 5 dakika şarj etmeleri yeterli olarak tanımlandı. IONIQ 6 Advance, özellikle kış aylarında yaşanan menzil kaybını önlemek için ısı pompasıyla birlikte gelecek.

BERKEL: ELEKTRİKLİ ARAÇ PAYIMIZI % 30’A ULAŞACAK

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, satışa sundukları yeni donanım seviyesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Otomotiv sektöründe elektrifikasyona doğru oldukça hızlı bir dönüşüm var ve marka olarak biz de bu dönüşüme öncülük ediyoruz. Hyundai Motor Grubu olarak 2030 yılına kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtarak globaldeki EV satış gücümüzü artırmak istiyoruz. Yeni modeller ve yeni tesis yatırımlarımız sayesinde dünyadaki ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olma yönünde emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye’de de 2030 yılına kadar EV satışlarımızı yüzde 30 seviyesine çıkararak elektrikli otomobil denilince akla gelen ilk markalardan biri olmayı hedeflemekteyiz. Satışına başlanan IONIQ 6 Advance versiyonu da yüzde 10 ÖTV avantajı sayesinde Hyundai’nin Türkiye’deki elektrikli pazarında varlığını 2024 yılında artıracak. İçten yanmalı B-SUV modellerle neredeyse aynı fiyatta olan IONIQ 6 Advance, Türkiye'de kullanıcılara hem D segmenti konforunu hem de üst düzey elektrikli mobilite deneyimini bir arada sunacak.” dedi.