Hyundai’den Daha Güvenli Bir Sürüş Keyfi

Hyundai Motor Company, 'Aktif Hava Eteği' (AAS) teknolojisini tanıttı.

Hyundai, “Active Air Skirt” adını verdiği özel bir teknolojiyle, türbülansı kontrol altını alabiliyor.

Ön tampon ile ön tekerlekler arasına takılan bu parça, aerodinami için 80 km/s hızın üzerinde devreye alınıyor.

E-GMP platformu baz alınarak geliştirilen bu teknoloji, bastırma kuvvetini artırarak araç çekişini ve yüksek hız stabilitesini katkı sağlıyor.

Ayrıca bu sistem, verimliliğe doğrudan etki eden sürtünme katsayısını (Cd) azaltmak için de tasarıma destek veriyor.

Hyundai, bu yeni teknolojiyi ilk olarak Genesis GV60 modelinde denedi ve sürtünme katsayısını (Cd) 0,008 azaltarak sürtünmeyi yüzde 2,8 geliştirdiğini belirtti.

Bu da yaklaşık 6 km'lik ek bir menzil artışı ifade ediyor.

Hyundai, dayanıklılık ve performans testleri sonrası bu yeni teknolojiyi seri üretime geçirmeyi hedefliyor.