Otomobil devi 2023 performansını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil devi 2023 performansını açıkladı
Birbirinden iddialı modelleriyle performansını artırmaya devam eden Opel, 2023 yılı performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçen yıl gerçekleştirdiği 73 bin 865 adetle 2022’ye göre satışlarını 2 kattan fazla artıran marka hem binek hem ticari araç hem de toplam pazarda yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdi.

Markanın Türkiye’deki tarihi rekor seviyesindeki satış performansında Corsa başrolü oynarken Mokka ve Crossland’in artan satış hacmi de Opel’i binek araç pazarında 4’üncü sıraya taşıdı.

Corsa, markanın Türkiye’deki rekor seviyesindeki satış performansında büyük rol oynarken, Mokka ve Crossland’in artan satış hacmi de Opel’i binek araç pazarında 4’üncü sıraya getirdi.

Opel Corsa, B-HB en çok tercih edilen ithal modeli olurken marka 2023 yılında B-SUV pazarını da lider olarak geride bıraktı.

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, çok başarılı bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerken, yıl sonunda ulaşıldığında 73 bin 865 adetlik satışın, markayı global arenada da öne çıkardığını belirtti.

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Yantaç, yükselen performansla 2023’te Almanya ve İngiltere’nin ardından en fazla Opel satışı yapılan 3’üncü ülke konumuna yükseldiklerini söyledi.

Opel olarak 2023’te elektrikli araç pazarında da dikkat çeken bir konum elde ettiklerini belirten Yiğit Yantaç, Elektrikli Corsa ve Mokka’nın, yılı yüksek bir performansla tamamladığını dile getirdi.

Yantaç, Corsa Elektrik 1.777 adetlik satışa ulaştı ve yüzde 44,1 payla segmentinin lideri olduğunu belirtirken, aynı şekilde Mokka Elektrik de elektrikli B-SUV’da 1.757 adetlik satışla yüzde 65,1 segment payına ulaştığını ve açık ara lider olduğunu vurguladı.

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