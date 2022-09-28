﻿850 bin kişiyi elektriksiz bırakan kasırga

Bölgede saatte 205 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar ve yoğun yağışla etkili olan kasırga nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, 50 bin kişinin evlerinden tahliye edildi. Küba hükümeti, kasırga karaya çıkmadan önce başkent Havana ve Pinar del Rio dahil 6 eyalette alarm durumuna geçmiş, 850 bin kişinin elektriğini önlem amacıyla kesmiş ve 55 barınak kurmuştu.

ÇATILAR UÇTU AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Ian Kasırgası nedeniyle Pinar del Rio’daki birçok evde su baskınları yaşandığı, çatıların uçtuğu ve devrilen bazı ağaçların yolları kapattığı aktarıldı. Kasırga, Havana’da ise sağanak yağışa neden oldu. Kübalı yetkililer, kasırga nedeniyle şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

KASIRGA FLORİDA'YA İLERLİYOR

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nden (NHC) yapılan açıklamada ise, kuzeye doğru ilerlemeye devam eden Ian Kasırgası’nın gücünü daha da artırarak kategori 4 seviyesine ulaşacağı aktarılarak, bugün erken saatlerde ABD’nin Florida eyaletini vuracağı belirtildi. (İHA)