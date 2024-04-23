IBAN korkusu her yanı sardı. Herkes birbirini ihbar ediyor

Maliye’nin vergi kayıp ve kaçağını önleyebilmek için tahsilatlarını IBAN üzerinden yapanlarla ilgili başlattığı çalışma, kayıtlara birçok şikayetin geçmesine yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IBAN üzerinden tahsilat yapan kişilerle ilgili denetim başlattıklarını aktarmıştı.

Söz konusu çalışmayla birlikte, IBAN ile tahsilat yapan işletme ve şahıslar, vatandaşlar tarafından ihbar edilmeye başladı. Yetkililer, IBAN yoluyla tahsilatın oldukça yaygın hale geldiğini ve IBAN hesap kiralamalarının neredeyse bir sektör haline geldiğini vurgularken, Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Tolu, başlatılan bu çalışmanın büyük bir önem arz ettiğini ve banka hesaplarının bazı zamanlarda Maliye tarafından denetlendiğini ifade etti. IBAN hesaplarının ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde denetleneceğinin altını çizen Tolu, "Bunların vergisel yönden sorgulanmasının son derece normal, yapılacak denetimlerle IBAN hesap kiralamasının ve IBAN hesaplarının yasalara aykırı kullanımlarının da önüne geçilebileceğini, bu denetimler sonucunda hazineye vergi ve vergi cezasından oluşan ciddi tutarda kaynak aktarımı olabilir" ifadelerini kaydetti.

Maliye’nin yaptığı denetim çalışmalarında, kredi kartlarından ziyade IBAN yoluyla tahsilatın tercih edildiğini belirlediğini ileten Tolu, “IBAN’ların bir kısmının satışı yapan işletmeler adına, bir kısmının ise bu işletmelerde çalışan kişiler ile işletme sahiplerinin eş, dost ve akrabaları adına kayıtlı olduğunu, bazı IBAN’ların ise başka şahıslardan kiralandığını tespit etti.” açıklamasında bulundu.

Tolu, Maliye’nin IBAN hesaplarını inceleyerek miyarlarca TL’lik vergi kayıp ve kaçağını tespit etmeye çalıştığını belirtti.

“IBAN’la tahsilatı en çok perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmeler, mobilyacılar, gazino-bar-pavyon gibi gece eğlence merkezleri, lüks restaurantlar, güzellik ve saç ekim merkezleri, spor salonları, altın-pırlanta ve diğer değerli taş satışı yapanlar, astrolog, falcı, doktor, avukat, diyetisyen, mimar vb.’ler yapıyor.” açıklamasında bulunan Tolu, işletmelerin, banka ya da kredi kartı komisyonu ödememek ve vergi ödememek için İBAN’la tahsilat yaptıklarını kaydetti.

Tolu, “Yalnız bunların gözardı ettikleri veya bilmedikleri bir konu var: Bankalar yaptıkları işlemleri Maliye ile paylaşıyor. Bankacılık sistemindeki para hareketlerinin Maliye’nin bilgisi dışında olması mümkün değil.” dedi ve Maliye’nin söz konusu işletme sahiplerini çağırarak açıklama ve tahsilatlara ilişkin fatura ya da belgelerin ibrazını isteyeceğini ifade etti.

Tahsilatlara ilişkin fatura ya da belge düzenlenmişse bir problemin yaşanmayacağını belirten Tolu, eğer belge düzenlenmemişse, yapılan satışların kayıt dışı olarak kabul edileceğinin altını çizdi. Tolu, işletme sahiplerine ayrıca, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen eş, çocuk, anne, baba gibi yakın akrabalar ile sekreter, işçi gibi işletme çalışanlarına ait IBAN’lar ve kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatların da sorulacağını kaydetti.

“Maliye, vergi mükellefi olmadığı halde mal ve hizmet satışı yapıp bedellerini IBAN yoluyla tahsil edenleri de tespit etti. Maliye, bu kişileri de çağıracak ve izah isteyecek.” açıklamasını yapan Tolu, IBAN yoluyla tahsilat yapıp belge düzenlemeyen kişilere, kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi kesileceğini ve kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden de KDV tarhiyatları yapılıp 1 kat vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi isteneceğini belirtti.

Tolu, ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10’una kadar özel usulsüzlük cezası verileceğini de vurguladı.

Tahsilat yapan IBAN hesaplarının büyük bir kısmının işletme ile ilgisi olmayan 3. kişilere ait olduğunun ve söz konusu IBAN’ların aylık bir ücret karşılığında kiralandığının tespit edildiğini ifade eden Tolu, “Bunlar hakkında da yasal işlemler yapılacak, tahsil ettikleri kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve ayrıca gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, bu kişiler MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı savcılıklara sevk edilecekler.” dedi.