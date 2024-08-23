Ibanlar değişecek. BDDK karar verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ibanlar değişecek. BDDK karar verdi

Resmi Gazete'de yayımlandı ve Enpara Bank'a faaliyet izni verildi. Enpara'lı müşterilerin IBAN'ları ne olacaktı. Çünkü Enpara'lı müşteriler QNB Finansbank çatısı altındaydı. BDDK bu konuyla ilgili flaş bir karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu geçen yıl kuruluşunu onaylayan Enpara Bank A.Ş.'ye faaliyet iznini de bugün verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

BDDK'nın faaliyet izni verdiği Enpara Bank'la ilgili açıklama şöyleydi.

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 03,08 2023 tarih ve 10640 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir"

BDDK'DAN IBAN KARARI

2023'te verilen kuruluş izninin ardından, QNP Finansbank çatısı altındaki Enpara müşterileri ne olacak sorusu gündeme geldi. Çünkü, faaliyet izniyle birlikte QNB Finansbank çatısı altında yürüten Enpara, böylece bağımsız bir banka haline gelecek.

Enpara hesabı bulunan milyonlarca müşterinin IBAN numaraları, Enpara'nın bankacılık kodunun değişmesi nedeniyle yeniden belirlenecek.

İlgili Haberler
Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu: HÜDA PAR gibi bir yapı meclise girince 'bu işi devlet yapmıştır' lafının yerinde olduğunu kabul ettim
Ali Koç'a saldıran adama ödül gibi ceza. Ali Koç'a verilen ceza daha ağırdı
Yeni banka geliyor işte ismi. Resmen onaylandı
Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 2 şüpheli Mersin'de tutuklandı Yerel Haberler
Milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 2 şüpheli Mersin'de tutuklandı
Antalya'da motosikletle taksi kafaya girdi Yerel Haberler
Antalya'da motosikletle taksi kafaya girdi
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi Gündem
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi
Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu Yaşam
Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu
Mardin'de derede boğulan çocuk öldü Yerel Haberler
Mardin'de derede boğulan çocuk öldü
Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu: HÜDA PAR gibi bir yapı meclise girince 'bu işi devlet yapmıştır' lafının yerinde olduğunu kabul ettim Gündem
Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu: HÜDA PAR gibi bir yapı meclise girince 'bu işi devlet yapmıştır' lafının yerinde olduğunu kabul ettim