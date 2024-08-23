Ibanlar değişecek. BDDK karar verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu geçen yıl kuruluşunu onaylayan Enpara Bank A.Ş.'ye faaliyet iznini de bugün verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

BDDK'nın faaliyet izni verdiği Enpara Bank'la ilgili açıklama şöyleydi.

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 03,08 2023 tarih ve 10640 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir"

BDDK'DAN IBAN KARARI

2023'te verilen kuruluş izninin ardından, QNP Finansbank çatısı altındaki Enpara müşterileri ne olacak sorusu gündeme geldi. Çünkü, faaliyet izniyle birlikte QNB Finansbank çatısı altında yürüten Enpara, böylece bağımsız bir banka haline gelecek.

Enpara hesabı bulunan milyonlarca müşterinin IBAN numaraları, Enpara'nın bankacılık kodunun değişmesi nedeniyle yeniden belirlenecek.