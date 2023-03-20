İBB 16 bin kişiye iftar verecek

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ramazan için hazırlıklar tamamlandı. Buna göre, İBB, ramazan ayı boyunca İstanbullulara her gün 60 farklı noktada 16 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İftar menüsü çeşitli çorbalar, etli ana yemek, yardımcı yemek, su, ayran ve tatlıdan oluşacak.

Her gün 15 farklı noktada mobil büfeler ve çadırlardan bin kişilik kumanya dağıtımı gerçekleştirilecek. Kumanyalarda; çorba, sandviç çeşitleri, tatlı, su ve meyve suyu bulunacak. Dağıtımlar Mecidiyeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında; Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda, Beşiktaş ve Kadıköy İskelesi'nde; Ümraniye, Çekmeköy, Kozyatağı, Kartal metro istasyonlarında ve Eminönü, Şirinevler, Üsküdar meydanlarında yapılacak.

HASTANELERİN ACİL SERVİSLERİNİN ÖNÜNDE VE İBB İLE GÜVENLİKBİRİMLERİNE DE HASURLUK DAĞITILACAK

İBB ramazan süresince hastanelerin acil servislerinde çalışan görevlilere günlük 7 bin 500 sahurluk dağıtacak. Hastane önlerinde de aynı şekilde kahvaltılıklar ile içeceklerden oluşan 150 bin adet sahurluk dağıtımı yapılacak. İBB, gece çalışan personeli ile güvenlik birimlerini de unutmadı. Onlar için de günlük 72 bin adet sahurluk dağıtımı yapacak.

İBB HATAY’DA DA GÜNLÜK 8 BİN KİŞİLİK İFTAR VERECEK

İBB, AFAD’ın koordinasyonunda sorumlu olduğu Hatay’da depremzedelere yönelik hizmetlerine ramazan ayı boyunca da devam edecek. Antakya, İskenderun ve Samandağ ilçelerinde her gün toplam 8 bin kişilik iftar yemeği ikram edilecek.

KENT LOKANTALARI HİZMET VERECEK

İBB Kent Lokantaları, ramazan ayı boyunca 13.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Sayısı 8’e çıkartılacak Kent Lokantaları'nda iftar saatlerinde iftar yemeği de verilecek.

TARİHİ VE SELATİN CAMİLERİNDE RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE DETAYLI TEMİZLİK YAPILDI

İBB, İstanbul’daki tarihi ve selatin camilerin temizlik, ışıklandırma, güvenlik, bakım-onarım ve çevre düzenlemesi gibi hizmetlerini de yıl boyunca sürdürüyor. Ramazan ayı öncesinde kapsamlı ve detaylı temizlik yapılarak ibadethaneler ramazana hazırlandı. Aralarında Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Nusretiye Camii, Nuruosmaniye Camii ve Eyüpsultan Cami, Büyük Çamlıca Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii ve Marmara İlahiyat Camii’nin de bulunduğu 40 camide verilen bu hizmetler ramazan ayı boyunca titizlikle devam ettirilecek.

KÜLTÜR VE SANAT DOLU BİR AY

İBB, '11 ayın sultanı' diye adlandırılan ramazan ayını, bu aya uygun kültürel etkinliklerle karşılayacak. Üsküdar, Beyazıt, Eyüpsultan, Ümraniye ve Küçükçekmece meydanları başta olmak üzere birçok ilçede kültür-sanat ve gezi dolu bir ramazan ayı yaşatılacak. Ramazan etkinlikleri kapsamında; konser, söyleşi, tiyatro ve atölyeler yapılacak. Yemek ve el emeği stantları ile dinlenme alanları oluşturulacak.

Ramazan etkinlikleri, 23 Mart-21 Nisan tarihleri ve 10.00-02.00 saatleri arasında her gün Üsküdar Mimar Sinan Meydanı ve Harbiye Cemil Topuz’lu Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Eyüpsultan Meydanı, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Beyazıt Meydanı ve Küçükçekmece Cennet Meydanı başta olmak üzere İstanbul’un tüm ilçelerinde de etkinlikler düzenlenecek.

İBB Kültür AŞ'nin organizasyonu ve İstanbul Vakfı'nın desteğiyle 8-19 Nisan tarihleri arasında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 'Ramazan Harbiyesi' adıyla bir etkinlik programı düzenlenecek.

İBB İştiraki Kültür AŞ, İstanbul Kitapçısı, 14 şubesinin yanında ramazan etkinlikleri kapsamında 6 farklı meydanda da kitapseverlerle buluşacak.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR UNUTULMADI

İBB Sahnebüs otobüsü ile ramazana özel gösteri programları düzenlenecek. Hacivat-Karagöz, meddah, kukla, maskot, jonglör, balon, illüzyon ve zumba kids gösterileri yapılacak.

İBB Sinebüs otobüsü ile çocuklara yönelik ramazan temalı filmler sunulacak. 40 kişi kapasiteli Sinebüs’te, eğitici, öğretici, eğlendirici filmlerin yanı sıra ikramlar da olacak.

İBB Bilim otobüsü ise 5-12 yaş arasındaki çocuklara fen, teknoloji ve coğrafya dallarında eğitici bilgiler paylaşılacak. Elektrik şebeke sistemi, enerji çeşitleri, kum havuzu, plazma küreleri, arttırılmış gerçeklik ile uzay serüveni, geri dönüşüm, enerji testi, rüzgâr ve güneş enerjisi uygulamaları konularında eğitici deneyimler sunulacak. İBB Gençlik Ofislerinde, Ramazan temalı söyleşiler ile hat ve ebru sanatı ile ney taksimi etkinlikleri düzenlenecek. Gezi İstanbul programı kapsamında ise; gençlere yönelik tarihi geziler düzenlenecek. Uzman rehberler eşliğinde İstanbul’daki sultan külliyeleri, selatin camiler, tarihi meydanlar ve kapılar yönelik gezilecek.

İBB MÜZELERİ ÜCRETSİZ

İBB Kültür AŞ’ye bağlı müzeler, ramazan ayı boyunca iftardan sonra yerli ziyaretçilere ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında iftardan sonra ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Radar İstanbul'da bulunan QR kod okutularak girişler yapılacak.