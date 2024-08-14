Yeniden Refah’tan AKP’ye nota gibi uyarı

AKP'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 belediye başkanı ve 3 milletvekilinin transfer edileceğinin ortaya çıkması sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "siyasi şantaj" değerlendirmesinde bulundu.

Dün yaptığı yazılı açıklamada AKP’yi suçlayan Erbakan, "Milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir" demişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Erbakan'ın açıklamaları sonrası yaptığı açıklamada "Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AKP’nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç

KILIÇ'TAN AKP'YE ÇARPICI UYARI

Söz konusu konuya ilişkin bir açıklama da, YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’tan geldi. Kılıç. X hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda AKP’ye eleştirilerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi’nin son yerel seçimlerde 3 sıraya yükselmesinin endişe değil emniyet yaratacağını vurgulayan Kılıç, “Yeniden Refah Partisi 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne katılma hakkını ülke genelinde kullanmış ve bu isabetli kararın karşılığını yüzde 7 oy oranı ile halkımızdan almıştır” dedi.



Hiçbir zaman ve hiçbir zeminde bir partiye kazandırmak ya da bir başkasına kaybettirme hedefleri olmadığını vurgulayan Kılıç, “Cumhur İttifakı’nın seçimlere ayrı ayrı katılarak CHP’ye kaptırdığı illere bakıldığında, iddianın dayanaksızlığı daha iyi anlaşılacaktır” ifadelerini kullandı.



Açıklamasının son kısmında parti üyelerine ve yöneticilerine uyarılarda da bulunan Kılıç, şunları aktardı: ”Yeniden Refah Partisi’nin yaşama ve seçimlere katılma hakkına saygı duymaları, dün selam verdikleri kapıyı bir daha açılmayacak sertlikle kapatmamalarıdır."

NE OLMUŞTU?

Son yerel seçimlerde YRP’den Erzurum Aziziye'de belediye başkanı olan Emrullah Akpunar, partisinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yapan Akpunar,, "Gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğim bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

AKP'YE GEÇECEK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Açıklama öncesi ise YRP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ak, Akpunar'ın AKP'ye geçeceğini iddia ederek, şunları söyledi: "Yeniden Refah Partimizden adaydı, AK Parti'li Belediye Başkanı 'Çoban bile olamaz' dedi. Yeniden Refah Partimizden seçimi kazandı. Şimdi de kendisine 'Çoban bile olamaz' diyen AK Parti’ye katılacak.”

İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan Ömer Faruk Ak’ın iddiasını da yalanlayan AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin, “Bu soruya kaçamak cevap vermeyecek kaç kişi çıkar, bir Emrullah Akpunar var. Millet beni bu partiden seçmiş, bu parti ile giderim. Benim partim" demişti.