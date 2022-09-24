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İmamoğlu'ndan çok sert mahkeme açıklaması: Saçma sapan bir dava

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2019'daki yerel seçimler sırasında "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle" başlayan yargılanması İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülmüş ve dava 11 Kasım'a ertelenmişti. İmamoğlu, katıldığı bir açılışta mahkeme süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 23:43
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert mahkeme açıklaması

İmamoğlu'ndan çok sert mahkeme açıklaması: Saçma sapan bir dava
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stanbul’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nin son etabı tamamlandı. İBB’nn “150 Günde 150 Proje” kapsamında İstanbul’a kazandırdığı 4,5 km uzunluğundaki, 301 bin 700 metrekarelik alana sahip Kavaklıdere Yaşam Vadisi; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile İstanbulluların katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir avuç insanın bizi engelleyici bizi kötüleştirmeye ve durdurma çabalarını görüyoruz. Saçma sapan bir dava ile bile bizi. Mahkum etmeye çalışan aklı ediyorlar. Ülkemize hukuka, adalete dönük yazık ediyorlar. Ama başaramayacaklar. Çünkü bizi izleyen, yaptığımız işleri içselleştiren İstanbullu hemşerilerim, 16 milyon insanımız var. Hatta bu ülkenin 86 milyon vicdanlı vatandaşları var, başaramayacaklar” dedi.

İmamoğlu 11 Kasım'a ertelenen mahkeme süreciyle ilgili şöyle konuştu:

"HUKUKA VE ÜLKEMİZE YAZIK EDİYORLAR"

İstanbul’da çok kararlı bir yönetim ve çok kararlı bir halk var. Bu kararlık bu şehri çok güzel bir dönüşüme kavuşturacak.  Bir avuç insanın bizi engelleyici bizi kötüleştirmeye ve durdurma çabalarını görüyoruz. Saçma sapan bir dava ile bile bizi. Mahkum etmeye çalışan aklı ediyorlar. Ülkemize hukuka, adalete dönük yazık ediyorlar.

Ama başaramayacaklar. Çünkü eminim ki bizi izleyen, takip eden, yaptığımız işleri anlayan ve içselleştiren İstanbullu hemşerilerim, 16 milyon insanımız var. Hatta bu ülkenin 86 milyon vicdanlı vatandaşları var, başaramayacaklar. Dürüst insanlar bu ülkede kazanmaya devam edecek. Gücümü ve enerjimi sizlerden aldım. Almaya devam ediyorum. Gerçekten hepinize yürekten teşekkür ediyorum. (ANKA)

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