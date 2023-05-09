Metrobüs, metro ve otobüsleri ücretsiz kullanacakların listesini İBB açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için yeni bir ulaşım planlaması yaptı.

Metrobüs, metro ve otobüsleri ücretsiz kullanacakların listesini İBB açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Dünyanın gözü 10 Haziran'da İstanbul'da olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi İBB önemli bir duyuruda bulundu.

İBB'den yapılan açıklamada biletli seyircilerin ve akreditasyonlu kişiler otobüsleri ve metroları ücretsiz kullanacağı duyruldu.

Ulaşım ile ilgili yapılan diğer bilgilendirmelerde şu ifadeler yer aldı:

Sultanahmet Meydanında İETT otobüsleri için maç günü trafik şeridi tahsis edilecek. İstanbul Havalimanı, TEM, D100 Karayolu ve diğer yeni açılan güzergahlarda İBB’nin sorumluluk alanında bulunan yönlendirme ve hız tabelaları UEFA ve TFF’nin talepleri doğrultusunda güncellenecek. İBB Cep Trafik uygulamasında final maçı ile ilgili Türkçe ve İngilizce duyuru yapılacak.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile çok yönlü süren çalışmalarda; reklam alanlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesi, geçici tuvaletlerin temini, ihtiyaç halinde su, vinç, vb. geçici alt yapı hizmetlerinin yapılması, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan müsabakayı izlemeye gelecek olan taraftarların koordinasyonunun sağlanması gibi pek çok alanda daha sorumluluklar üstlenilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi final maçı, İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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