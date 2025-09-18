İBB operasyonlarının gerçek hedefini tarih vererek açıkladı!

Kassandra TV’de konuşan yönetmen Onur Aydın, CHP’nin iç gerilimlerinin iktidara alan açtığını öne sürdü. Genel Başkan Özgür Özel’e seslenen Aydın, “Daha sakin, soğukkanlı ve akılcı mücadele verilmeli” dedi. CHP’nin kendi iç çatışmalarıyla surlarını yıktığını belirten Aydın, “İktidar bu gerilimden besleniyor” ifadelerini kullandı.

Beykoz ve Bayrampaşa belediyelerinde yaşanan istifaları hatırlatan Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) adım adım AKP’ye geçirildiğini iddia etti. “Suyu yavaş ısıtıyorlar, herkes sessizce izliyor. Bu durum çok sürmeyecek” diyen Aydın, yılbaşına kadar İBB’nin el değiştirebileceğini öne sürdü.

Onur Aydın

Aydın, süreci “mafyatik bir söylemle İBB’ye çöküyorlar” şeklinde tanımlayarak muhalefetin pasifliğini eleştirerek şöyle konuştu:

CHP'li siyasetçilerin, özellikle de Genel Başkan Sayın Özgür Özel'in de çok daha sakin, soğukkanlı ve duygudan daha uzak akılla mücadeleyi vermelerini diliyorum. Gerginliklerini anlıyorum ama gerilim sadece kaybettirir. CHP kendi surlarını yıkmaya devam ederse iktidarın bir şey yapmasına gerek kalmaz. İktidar CHP'nin geriliminden, o gerginliğinden besleniyor ve kendisine alan açıyor. Sürekli belediyelere, belediye başkanlarına, meclis üyelerine operasyonlar yapılıyor. Ama CHP kendi iç gerilimiyle o kadar meşgul ki top atışlarıyla surları yıkılıyor. Fakat farkında bile değiller. Beykoz ve Bayrampaşa Belediyesi ve meclis üyelerinde istifalar oldu. Suyu yavaş ısıtıyorlar. İBB bir yere geçiriyorlar ve herkes sessizce bu olan biteni seyrediyor. Zaman daraldı, kum saati akıyor. Bu durum çok sürmeyecek. Yılbaşını bulmadan İBB, AKP'ye geçecek. Yani adeta mafyatik bir söylemle İBB'ye çöküyorlar, çökecekler.