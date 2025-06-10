İBB soruşturmasında bir itirafçı daha tahliye oldu!

19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyon ile İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 230 şüpheliden tutuklanan 114 şüphelinin 24'ü etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmuştu. İtirafçılar arasında örgüt lideri olarak tanımlanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş dışında pek çok iş adamı yer aldı.

3 MİLYARLIK ALACAK İÇİN 232 MİLYON RÜŞVET VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İBB soruşturmasında bir işadamı daha itirafçı oldu. İşadamı Ahmet Sari itirafçı olduktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Sari, 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdiğini iddia etti.

"EVRAKLARIN TAMAMI ERTAN YILDIZ TARAFINDAN SAĞLANDI"

Sabah Gazetesi’nin aktardığı bilgilerde Sari ifadesinde, 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı ve ardından iptal edilen süreçte Bakırköy’deki İBB Ek Hizmet Binası’nın 5. katında bir odanın kullanıldığını öne sürdü. Söz konusu odanın, dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Yıldız’ın odasının hemen yanında yer aldığını belirten Sari, “Burada İBB'ye ilişkin altyapı çalışmaları yapıldı. Gerekli evrakların tamamı Ertan Yıldız tarafından sağlandı” ifadelerini kullandı.

İBB soruşturmasında 2 tutuklu daha itirafçı oldu

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi!

Ünlü iş insanı tahliye edildi! İBB soruşturmasında itirafçı oldu