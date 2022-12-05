﻿İçişleri Bakanlığı’ndan İBB soruşturması açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kasım ayında gerçekleştirilen terör operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çataklı, "Cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Çataklı açıklamasında, kasım ayında toplam 17 terör eyleminin engellendiğini ifade etti.

Çataklı devamında, "Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78'i PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Çataklı ayrıca, “Düzce depremi müdahale ve iyileştirme çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 6 bin 635 personel ve 1.097 araç görevlendirilmiş olup şu anda 3 bin 101 personel ve 663 araç göreve devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sonucunda, 59 bin 852 bina, 156 bin 998 bağımsız bölüm incelenmiştir. Tespit edilen toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık konut sayısı 899’dur” diye belirtti.