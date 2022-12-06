6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İBB taksilere kesilen ceza miktarını açıkladı

İBB, yılın ilk 10 ayında taksilerle ilgili yapılan şikayetler nedeniyle toplam 42 bin 560 lira ceza kesildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 21:08
Takip Et

İBB taksilere kesilen ceza miktarını açıkladı

İBB taksilere kesilen ceza miktarını açıkladı
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılın ilk 10 ayında taksilerle ilgili yapılan şikayetler nedeniyle 15 bin 551 taksi şoförüne ve 10 bin 696 araca, toplam 42 bin 560 lira ceza kesildiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, 2022'nin ilk 10 ayında taksilerle ilgili 63 bin 844 şikayet iletildiği, bunlardan ispatlanan 28 bin 467'sine yaptırım uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda, 15 bin 551 taksi şoförüne ve 10 bin 696 araca toplam 42 bin 560 lira ceza kesildiği ifade edilen açıklamada, yol ve yolcu seçme ile kısa mesafede yolcu almama gibi şikayetlerden dolayı ceza uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, şikayetlerin ardından uygulanan ceza oranlarına ilişkin, şu bilgilere yer verildi:

"Şikayetlerde, taksi şoförünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ilk ihlalde 20 gün, ikinci ihlalde ise süresiz askıya alınıyor. Araçların ilgili izin belgelerinden 10 ceza puanı düşürülüp, toplam 100 puanı dolduran araç ise bir hafta trafikten men ediliyor. İspatı bulunmayan durumlarda taksi şoförleri, Toplu Ulaşım Hizmetleri Merkezi (TUHİM) tarafından telefonla aranarak veya Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezine çağırılarak gerekli uyarılar yapılıyor. İzin belgesi almayan veya süresi dolmasına rağmen çalışan araçların ise tespit edilmesi halinde yeni belge alana kadar araçları trafikten men ediliyor."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
2
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
3
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
4
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
5
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
6
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
7
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
﻿ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti
﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti
﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.