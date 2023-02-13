İBB’nin depremzedelerin tedavisi için İskenderun’a gönderdiği hastane gemisi hasta kabulüne başladı

İBB, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından, bölgedeki depremzedeler için İDO Orhan Gazi-1 adlı hastane gemisini Hatay’ın İskenderun ilçesine gönderdi. Konuya ilişkin İBB’den bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak Orhan Gazi-1 adlı hastane gemisi İskenderun Assan Port Limanı’nda hasta kabulüne başladı. İçerisinde muayene odaları, yatakhane, yemekhane, çocuk oyun alanı ve 570 kişilik kapasitesi bulunmaktadır. Günlük sabah kahvaltısı ve öğle, akşam yemeği hizmeti verilmektedir.”