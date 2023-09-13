İBB'nin öğrenci yurtlarına zam

İstanbul Büyükşehir Meclisi’nde 950 TL olan yükseköğrenim yurtları ücreti yüzde 36,84 zamlanarak 1300 liraya yükseldi.

KAYNAK: AA
İBB'nin öğrenci yurtlarına zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla bin 300 lira olması kararlaştırıldı.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2023 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

KREŞ FİYATLARIDA ARTTI

Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla bin 200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla bin 300 liraya yükseltilmesi istendi.

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Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi. Bu şekliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi. Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak.

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