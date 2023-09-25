İBB bursları için başvurular başladı. Kimler faydalanabilecek? İşte detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine sunduğu 6 bin TL’lik Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ne başvurular 26 Eylül’de başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İBB, son başvuru tarihi 20 Ekim olan burs ile ilgili şunları kaydetti:

"İBB burs başvurularını bekleyen öğrenciler için resmi internet sitesinden "2023 – 2024 Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuruları yakında başlayacaktır."

Burs ile ilgili X hesabı üzerinden paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, başvuru tarihlerini duyurdu. Başvuruların İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılacağını söyleyen İmamoğlu, bu yılki destek miktarının toplam 6 bin TL olduğunu belirtti. İmamoğlu’nun paylaşımındaki görselde başvuruların 26 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında yapılacağı bilgisi de yer aldı.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

Haberin sosyal medyada yayılmasıyla birçok öğrenci, İBB üniversite öğrenci bursuna başvuru şartlarını merak etmeye başladı. İşte İBB üniversite bursu başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

EĞİTİM YARDIMI NASIL YAPILACAK

Bursun 3 ay boyunca, ayda bin 500 TL olacak şekilde burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına yatması bekleniyor.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.