İBB bursları için başvurular başladı. Kimler faydalanabilecek? İşte detaylar

İBB’nin üniversite öğrencilerine sunduğu İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ne başvurular yarın başlıyor. Peki 6 bin TL’lik burstan kimler faydalanabilecek? İşte bilmeniz gereken tüm detaylar…

KAYNAK: Haber Merkezi
İBB bursları için başvurular başladı. Kimler faydalanabilecek? İşte detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine sunduğu 6 bin TL’lik Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ne başvurular 26 Eylül’de başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İBB, son başvuru tarihi 20 Ekim olan burs ile ilgili şunları kaydetti:

"İBB burs başvurularını bekleyen öğrenciler için resmi internet sitesinden "2023 – 2024 Genç Üniversiteli eğitim desteği başvuruları yakında başlayacaktır."

Burs ile ilgili X hesabı üzerinden paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, başvuru tarihlerini duyurdu. Başvuruların İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılacağını söyleyen İmamoğlu, bu yılki destek miktarının toplam 6 bin TL olduğunu belirtti. İmamoğlu’nun paylaşımındaki görselde başvuruların 26 Eylül - 20 Ekim tarihleri arasında yapılacağı bilgisi de yer aldı.

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İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

Haberin sosyal medyada yayılmasıyla birçok öğrenci, İBB üniversite öğrenci bursuna başvuru şartlarını merak etmeye başladı. İşte İBB üniversite bursu başvuru şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
  • Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
  • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
  • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
  • Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

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EĞİTİM YARDIMI NASIL YAPILACAK

Bursun 3 ay boyunca, ayda bin 500 TL olacak şekilde burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına yatması bekleniyor.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

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