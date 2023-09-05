İBB'nin resim sergisine savcılıktan lgbt soruşturması

İBB 22 Haziran tarihinde ‘Art İstanbul Feshane’de ‘Ortadan Başlamak’ isimli bir sergi düzenlemiş, 19 küratör 300 sanatçı ve 400’ün üzerinde yapıt sergilenmişti. Serginin fotoğrafları medyada yayılınca yandaş grup tarafından sık sık hedef gösterilmiş ve sonucunda sergiye saldırı gerçekleşmişti.

Saldırıların ve protestoların sebebini ise sergilenen resim ve heykellerinin LGBT propagandası olarak ifade eden yandaşlar, gün aşırı bir şekilde eylem yapmaya devam etmişti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Saldırı ve eylemlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün İBB’ye sergi hakkında soruşturma açtığı öğrenildi. İsmail Saymaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, sergi hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma açıldı.

Saymaz’ın ilgili paylaşımı şu şekilde: “İslamcı kuruluşların, tarikat ve cemaatlerin hedefe koyduğu Feshane’deki ‘Ortadan Başlamak’ adlı resim sergisi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma açıldı.

Savcılık İBB’den serginin organizatörlerinin kimliklerini istedi.

Özgür düşünceye ve sanata açık tehdit… “