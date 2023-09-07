İBB’nin sergisi için suç duyurusunda bulunan Kürşat Mican suç makinesi çıktı

İBB’nin Artİstanbul Feshane'de 19 küratör ve 300 sanatçının katıldığı, 400'ün üzerinde yapıtın sergilendiği "Ortadan Başlamak" adlı sergisi açıldığı 22 Haziran'dan bu yana İslamcı kuruluşların, tarikat ve cemaatlerin hedefi haline geldi. Sergide çıplaklık ve müstehcenlik içeren figür, heykel, fotoğraf ve resimlerin bulunduğu savunuldu. Dün de Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın suç duyurusu üzerine sergi hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcılığı Mican’ın suç duyurusunu üzerine sergiyle ilgili "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Suç duyurusunda bulunan Kürşat Mican’ın suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

10 Haber'den Olkan Özyurt'un haberine göre, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı olarak 20 Temmuz 2017’de Beyoğlu’ndaki Neve Şalom Sinagogu’na saldırdığı için yargılanıp ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan bir yıl hapis cezası almış bir isim. Ceza sonrasında Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı bir açıklama yaparak, “21 Ekim 2018 tarihinde görevden alınan Kürşat Mican’ın yukarıda belirtilen tarihten itibaren vakfımız ile hiçbir bir bağı ve alakası kalmamıştır. Belirtilen tarihten itibaren Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanımız Sayın Nail Gün’dür” dedi.

"HALKIN BİR KESİMİNİ ALENEN AŞAĞILAMAK"TAN DA CEZA ALDI

Mican, 2016’da da İstanbul’da düzenlenmesi planlanan LGBTİ+'lara yönelik yaptığı açıklama nedeniyle de yargılanarak, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan ceza aldı.

1982 doğumlu Mican, 14 yaşında Nizam-ı Alem Ocaklar’ında görev aldı. Büyük Birlik Partisi Eminönü Gençlik Kolları temsilciliği, iki dönem İstanbul Alperen Ocakları Bölge sorumluluğu, üç yıl Alperen Ocakları Pendik ilçe başkanlığı, dört yıl Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı ve iki yıl Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLMEK İÇİN DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

2018’de Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınsa da 2020 yılında Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) olağan kongresinde BBP Genel Başkanı olmak için adaylığını koydu. Ancak BBP kongre öncesinde Mican’ın partiden ihraç edilmesi için Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Sevk sebebine de Mican’ın 2018’de BBP Genel Başkan Mustafa Destici’ye hakaret etmesi.

KERKÜK’E 200 ADAMIYLA GİDİP ELİ SİLAHLI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

10 Haber'den Olkan Özyurt'un haberinin devamı şöyle:

"Sonrasında BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’nın hesabından Mircan’ın elinde silahla fotoğrafı paylaşılıyor ve “Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, beraberindeki 200 gönüllü ile Kerkük’e giderek burada yürütülen direnişe destek verdi” deniliyor. Hatta Yeni Akit gazetesinde yine Mican’ın elinde silahlı fotoğrafı yayınlanarak ‘Alperenler Türkmen kenti Kerkük’e ulaştı’ haberi yapılıyor.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, beraberindeki 200 gönüllü ile Kerkük’e giderek burada yürütülen direnişe destek verdi.

"23 YAŞINDA POLAT LAKABIYLA ÇETE KURUP İŞ İNSANI KAÇIRDI İŞKENCE ETTİ"

Kürşat Mican silaha aşina bir isim. 2005’ten iki haber. Biri Hürriyet diğeri Sabah arşivinden. Hürriyet haberi ‘Kurtlar Vadisi’ne özenip, sekiz gün işkence yaptılar’ diye vermiş, Sabah ‘Kurtlar Vadisi ‘örnek’ oldu’ diye yayınlamış.

Haber şu: Bayrampaşa’daki işyerinden silah zoruyla kaçırdıkları Zübeyir Temurtaş’a sekiz gün boyunca korkunç işkenceler yapan ve ailesinden fidye isteyen beş çete üyesi, kendilerine yardım ve yataklık yapan yedi kişiyle birlikte yakalandı. Zübeyir Temurtaş’ın ağabeyi Hacıbey Temurtaş’ın şikâyeti üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri, çete üyelerini 10 gün takibe aldı. Temurtaş’ın rehin tutulduğu evi de belirleyen polis, Hacıbey Temurtaş’tan çete üyeleriyle anlaşmasını istedi. ‘Polat’ lakaplı çete lideri Kürşat Mican (23) 27 Mayıs günü fidyeyi almak için geldiği Bahçelievler’de polis tarafından yakalandı. Rehin işadamını kurtaran polis, aynı gün Fatih, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Üsküdar’da eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, beş çete üyesiyle kendilerine yardım ve yataklık yapan yedi kişiyi gözaltına aldı. Çete üyeleriyle birlikte dört ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.'

"ÜZERİMDE SİGARA SÖNDÜRDÜLER, ZORLA İDRARIMI İÇİRDİLER"

Hürriyet’teki haberde kaçırılan Temurtaş nasıl işkence gördüğünü de anlatmış: 'Beni Zeytinburnu’nda bir bodrum katına kapattılar. Sürekli gelip dövüyorlardı. Üzerimde sigara söndürdüler, kerpetenle kulak mememi ve burnumu sıktılar, saçlarımı önce bıçakla tutam tutam, daha sonra da tamamen tıraş ettiler. Zorla idrarımı içirdiler. Oradan Üsküdar’a, ardından da Fatih’e getirildim. Her şeyden ümidimi kestiğim anda polis tarafından kurtarıldım.'

İşte sanata karşı olmadığını söyleyen ama bir serginin soruşturma konusu haline gelmesini sağlayan Kürşat Mican’ın kültürle sanatla ilişkisi. Ceza aldığı bir davadaki ifadesinde 'Ben ve kurumumuz farklılıklarımızı her zaman zenginlik olarak düşünüyoruz' dese de kendinden farklı gördüğü dünya görüşlerinin ifade alanlarının ya yasaklanmasını ya da kurumların kapatılmasını istiyor.

23 yaşında ‘Kurtlar Vadisi’ izleyip Polat Alemdar’a özenip iş insanı kaçıran ve işkence yapan, kendine ‘Polat’ dedirten biri herhalde herkesin kendisi gibi gördüğü her şeyden etkilendiğini düşünüyor olmalı ki, her şeyin sergilerin bile kapatılmasını istiyor."