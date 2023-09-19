İBB'nin resmi hesabı sandılar. Ekrem İmamoğlu'na Nevzat Aydın paylaşımına tepki gösterdiler

Editör: Fatma Demirkaya

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya gelen Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor'lu Nevzat Aydın İmamoğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafı "Tabii ki Bardhi’nin ortası ve Mendy’nin şutu da konuşuldu" notuyla paylaştı.

Sosyal medya platformu twitterda, bağımsız yayın yapan İBB Haber hesabının paylaşımı ise ortalığı karıştırdı.

İBB ile hiçbir ilgisi olmayan İBB Haber'in "Yemek Sepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, “Tabii ki Bardhi’nin ortası ve Mendy’nin şutu da konuşuldu” notuyla paylaştı." tweeti üzerine bazı kullanıcılar İmamoğlu'na tepki gösterdi.

NEVZAT AYDIN'IN PAYLAŞIMI:

RESMİ OLMAYAN HESAPTAN YAPILAN PAYLAŞIM: