İBB’nin Teknoloji Şirketleri Bilişim 500’de Zirveye Oynadı

ANKA'nın haberine göre; İSBAK A.Ş., İSTTELKOM A.Ş. ve BELBİM A.Ş., hem genel sıralamada hem de diğer kategorilerde önemli başarılar elde etti.

İSBAK A.Ş. 46’ncı, İSTTELKOM A.Ş. 101’inci, BELBİM A.Ş. 112’nci Sırada

Bilişim 500 araştırması, 9 Ağustos 2023 tarihinde Fişekhane’de düzenlenen törenle açıklandı. Türkiye bilişim sektörüne ait birçok veriyi içeren araştırmada; 2022 yılının en başarılı 500 bilişim şirketi de belirlendi. İBB’nin teknoloji grubu şirketleri, bu sıralamada önemli bir yer edindi.

Genel sıralamada İSBAK A.Ş., 906 milyon lira gelir ile 46’ncı sırada yer alırken, İSTTELKOM A.Ş., 356 milyon lira gelir ile 101’inci sırada, BELBİM A.Ş. ise 338 milyon lira gelir ile 112’nci sırada kendine yer buldu.

Diğer Kategorilerde de Birincilikler Geldi

Bilişim 500 araştırmasında İBB şirketleri, diğer kategorilerde de birincilikle başlayan başarılar elde etti. İSBAK A.Ş., görüntü ve ses sistemleri ile güvenlik kamera donanımı kategorilerinde birinci oldu. İSTTELKOM A.Ş., telekomünikasyon alt yapı donanım kategorisinde dördüncü oldu. BELBİM A.Ş., iş uygulamaları kategorisinde üçüncü oldu.

“İstanbul’un Teknolojik Dönüşümüne Liderlik Ediyoruz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Nihat Narin, kaynakları doğru değerlendirip güçlü adımlar atarak İstanbul’un teknolojik dönüşümüne liderlik ettiklerini söyledi. Başarılı bir dönemi geride bırakmak üzere olduklarının altını çizen Narin, “Önceliğimiz vatandaşlara hizmet olup İstanbullulara her alanda en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefliyoruz. İştiraklerimizin her geçen yıl daha üst sıralara yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz. Listeye yer alan tüm şirketlerin yönetim kadrosu ve personellerini tebrik ediyorum” dedi.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner de aynı törende kamuda bilişim dünyasına katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Teşekkür konuşması yapan Özgüner, kazanan firmalardan bazılarına Bilişim 500 Plus Ödüllerini takdim etti.

Bilişim 500 araştırmasında İBB şirketleri diğer kategorilerde şu sıralamaları elde etti:

BELBİM A.Ş.

İş Uygulamaları Kategorisinde 3.

Mobil Uygulama Kategorisinde 5.

Yazılım Kategorisinde 11.

Sistem Entegratörü ve İş Ortağı Kategorisinde 33.

Donanım Kategorisinde 129.

İSBAK A.Ş.

Görüntü ve Ses Sistemleri Kategorisinde 1.

Güvenlik Kamera Donanımı Kategorisinde 1.

İş Uygulamaları Kategorisinde 5.

Kurulum Bakım Destek Kategorisinde 5.

Hizmet Kategorisinde 10.

Sistem Entegratörü ve İş Ortağı Kategorisinde 10.

Donanım Kategorisinde 11.

Yazılım Kategorisinde 18.

İSTTELKOM A.Ş.