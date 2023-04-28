İBB'nin zemine yerleştirdiği Sarayburnu'ndaki levhaları cami var diye söküp attılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un simgelerinin yer aldığı metal kabartma levhaları Sarayburnu Park'ının denize bakan kısmına yerleştirdi.

İBB'nin metal levhaları, saldırgan bir grup tarafından üzerinde cami olduğu gerekçesi ile taşla kırılarak söküldü.

Polis, saldırgan gruba müdahale ederken, saldırganlardan bir kişi yakaladığı görüldü. Daha önce de bir kişi tarafından spreyle boyanan levhaları kıran grubun görüntüleri Ahsen TV tarafından yayımlandı.

SÖKÜP YERE VE DENİZE FIRLATTILAR

Görüntülerde üzerinde cami motifi olduğu gerekçesiyle tepki gösterilen levhaların taşla kırılıp söküldükten sonra yere ve denize fırlatılması dikkat çekti.

Yaptıkları eylemin sebebini, saldırgan grubun içerisinden bir şahıs şöyle açıkladı:

"Ben camiyi Allah için söktüm. Kendim için sökmedim. Kuranı kerime nasıl sahip çıkıyorsak, camilere de sahip çıkmaya çalışacağız. Gerekirse canımızı vereceğiz. Bu ülke Müslüman ülkesi. Bu ülkede kimse yere cami dikemez. Diken olursa bizde canımızı veririz. O camiyi yine sökeriz."

LEVHALARIN NEDEN YAPILDIĞINI İBB YETKİLİSİ AÇIKLADI

Saldırıya uğrayan levha projesinin amacını İBB yetkilisi Odatv'ye anlatmıştı.

İBB yetkilisi projenin amacını İstanbul'un öne çıkan tarihi ve önemli yapılarının temsil edilmesi ve Sarayburnu'nun konumu ve İstanbul ilişkisine dikkat çekilmesi olarak açıkladı.

ÜSTÜNE BASILMAMASI İÇİN YERDEN YÜKSEK VE EĞİMLİ YAPILDI

2019 yılında başlatılan çalışmada, üç boyutlu bir harita şeklinde, el işçiliği ile yapılan levhaların, yürürken üzerine basılmasını ya da çıkılmasını engellemek için, zemin kotundan yükseltilerek ve eğimli bir biçimde tasarlandığı ifade edildi.

İSTANBUL'UN 75 SİMGESİ LEVHALARDA YER ALDI

Cami motifi olduğu gerekçesiyle sökülen levhadaki figürler içinde 16 ibadethane, 13 müze, 6 okul, 6 çeşme ve sarnıç, 18 kamusal alan, 8 saray, köşk ve kasır ile 8 diğer kültür varlığından oluşan 75 kent simgesi yer aldı. Bunlardan 15'inin dini yapı sembolü içerdiği levhalarda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Beyazıt Camisi, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı ile Sultanahmet Çeşmesi gibi İstanbul'un simge yapıları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi de yer aldı.