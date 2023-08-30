İbn Haldun'un çöken imparatorluk ve vergiler sözü gündem oldu. ABD eski Başkanı Reagan hatırlatmıştı

ABD eski Başkanlarından olan Ronald Reagan’ın, ekonomi ve vergilere ilişkin hatırlattığı İbni Haldun'un o sözleri gündem oldu

İbn Haldun'un çöken imparatorluk ve vergiler sözü gündem oldu. ABD eski Başkanı Reagan hatırlatmıştı

Editör: Ersoy Özdem

ABD’nin 40. Başkanı olan Ronald Reagan’ın zamanında yaptığı ‘vergiler’ konuşması yeniden gündem oldu. Kendisinin Üniversite döneminde ekonomi eğitimi görürken, 14. Yüzyıl filozoflarından olan İbni Haldun’un bir sözünü duymasını aktardı.

Reagan’ın anlatımına göre, zamanında Mısır’da yaşayan düşünür ve aynı zamanda iktisadın da öncülerinden olan İbni Haldun, imparartorluğun kuruluşunda vergi oranlarının düşük fakat buna karşın gelirin de yüksek olduğunu belirtmiştir.

Fakat İmparatorluğun çöküşü esnasında ise vergilerin bu sefer yüksek, fakat durumun tam aksine gelirlerin düşük olduğunu söylemiştir.

ABD 40. Başkanı Ronald Reagan’ın, düşük vergi sistemini savunan İbni Haldun’un bu sözlerini paylaşması ise sosyal medyada gündem oldu.

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